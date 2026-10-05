Berk perde la fiducia di Aybike, la quale scopre casualmente che sua madre lavorava e viveva a casa di Berk e Ayla. Nel frattempo, durante una festa tra studenti, scoppia una violenta rissa che degenera rapidamente, soprattutto a causa dello scontro tra Omer e Tolga.

Poco dopo, la situazione precipita quando Tolga, accecato dalla rabbia, appicca un incendio nel locale, intrappolando i ragazzi all'interno.

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