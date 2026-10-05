La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 6 ottobre, alle 16.10, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Berk perde la fiducia di Aybike, la quale scopre casualmente che sua madre lavorava e viveva a casa di Berk e Ayla. Nel frattempo, durante una festa tra studenti, scoppia una violenta rissa che degenera rapidamente, soprattutto a causa dello scontro tra Omer e Tolga.
Poco dopo, la situazione precipita quando Tolga, accecato dalla rabbia, appicca un incendio nel locale, intrappolando i ragazzi all'interno.