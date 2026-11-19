La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 20 novembre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul è convinta che Orhan la tradisca con Gonul. La decide così di mettere fine al loro matrimonio e presenta a Orhan i documenti per il divorzio consensuale.
A scuola, Asiye, Aybike, Susen e Harika continuano a essere ricattati da Emir e Tolga.