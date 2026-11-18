Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 18 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Il preside fa un importante annuncio: due studenti rappresenteranno l'Istituto Ataman alla gara di ballo delle scuole superiori. Per questo motivo, a scuola viene organizzata una competizione per la scelta dei nomi.
Susen, libera dal gesso, sceglie di gareggiare con Omer.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.