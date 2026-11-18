La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 19 novembre in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asiye si iscrive in coppia con Doruk ma la competizione si movimenta con l’arrivo di altre due coppie: Emir e Harika, e Tolga insieme a Ozge.
Gonul aiuta Orhan a preparare un pasto ai suoi figli, ma quando Sengul lo scopre si infuria e medita su come uscire di prigione per impedire un loro avvicinamento.
Nel frattempo, Nebahat cerca di compromettere il matrimonio di Akif e Suzan, facendo proiettare foto e video con l’ex marito. Harika, però, la maschera e Suzan decide di sposare Akif.