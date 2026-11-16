Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 novembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Aybike, con l’aiuto di Doruk e Asiye, partecipa a una gara di ballo per riuscire a restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per il motorino.
Nebahat e Ayla organizzano dei provini per una campagna pubblicitaria, ma Akif cerca di ostacolarle.
Emir aggredisce Harika, lei si difende con uno spray e il ragazzo finisce con la sua automobile nel lago. Aybike, Asiye, Susen e Harika assistono alla scena e decidono di mantenere il segreto.
Orhan è deciso a divorziare da Sengul, mentre Gonul e Orhan vengono visti insieme.
Ayla e Nebahat cercano un prestito per un nuovo affare, mentre Akif investe in una rischiosa operazione. Nebahat e Gonul si scontrano.
Susen, Harika, Aybike e Asiye vengono accolte a scuola, ma Ayla cerca di farle espellere. I compagni di classe difendono le ragazze e firmano una petizione per permettere loro di rimanere.