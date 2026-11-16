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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV16 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 23 al 28 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 novembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 23 al 28 novembre

Gözde Türker (Harika), Lizge Cömert (Süsen), Melis Minkari (Aybike) e Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Gözde Türker (Harika), Lizge Cömert (Süsen), Melis Minkari (Aybike) e Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Aybike, con l’aiuto di Doruk e Asiye, partecipa a una gara di ballo per riuscire a restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per il motorino.

Nebahat e Ayla organizzano dei provini per una campagna pubblicitaria, ma Akif cerca di ostacolarle.

Emir aggredisce Harika, lei si difende con uno spray e il ragazzo finisce con la sua automobile nel lago. Aybike, Asiye, Susen e Harika assistono alla scena e decidono di mantenere il segreto.

Orhan è deciso a divorziare da Sengul, mentre Gonul e Orhan vengono visti insieme.

Ayla e Nebahat cercano un prestito per un nuovo affare, mentre Akif investe in una rischiosa operazione. Nebahat e Gonul si scontrano.

Susen, Harika, Aybike e Asiye vengono accolte a scuola, ma Ayla cerca di farle espellere. I compagni di classe difendono le ragazze e firmano una petizione per permettere loro di rimanere.

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