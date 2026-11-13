Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 13 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
A seguito di un'intossicazione, Emel, Omer, Aybike e Ogulcan vengono portati in ospedale e salvati dall'avvelenamento.
Sengul viene condotta in caserma e infine portata in carcere, dove è costretta a subire le vessazioni di una compagna di cella che vuole punirla, convinta che sia una figlicida.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.