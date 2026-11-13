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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV13 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 13 novembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 13 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 13 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 13 novembre

Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

A seguito di un'intossicazione, Emel, Omer, Aybike e Ogulcan vengono portati in ospedale e salvati dall'avvelenamento.

Sengul viene condotta in caserma e infine portata in carcere, dove è costretta a subire le vessazioni di una compagna di cella che vuole punirla, convinta che sia una figlicida.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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