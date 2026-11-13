La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 16 novembre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Doruk si ritrova a cena con Akif, Harika e Suzan.
Akif si prodiga in una sequela di complimenti verso la sua ex moglie per convincere Doruk che non la odia, finendo però per offendere Suzan.