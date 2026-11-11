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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV11 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 12 novembre in prima serata

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 12 novembre in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 12 novembre in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 12 novembre in prima serata

Cüneyt Mete (Orhan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Cüneyt Mete (Orhan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Dopo essere caduto dal ballatoio insieme a Susen, Kaan muore a causa delle complicazioni.

Un mese dopo, il ritorno di Susen in classe riaccende le tensioni tra i ragazzi, soprattutto quando Tolga provoca i compagni, pretendendo che venga raccontata la verità sull’incidente.

Nel frattempo, Orhan si allontana da Sengul, che pianifica la sua vendetta, mentre Omer e Ogulcan tentano di risollevare le proprie finanze.

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