La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 12 novembre in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo essere caduto dal ballatoio insieme a Susen, Kaan muore a causa delle complicazioni.
Un mese dopo, il ritorno di Susen in classe riaccende le tensioni tra i ragazzi, soprattutto quando Tolga provoca i compagni, pretendendo che venga raccontata la verità sull’incidente.
Nel frattempo, Orhan si allontana da Sengul, che pianifica la sua vendetta, mentre Omer e Ogulcan tentano di risollevare le proprie finanze.