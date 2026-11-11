Tutto per la mia famiglia 2, Kaan muore?

Oppressa dal senso di colpa, Susen vuole sfruttare il compito dato dalla professoressa a scuola per confessare davanti a tutti quello che sa sulla morte di Kadir. Kaan - che nel frattempo è stato riconosciuto ufficialmente da Akif come suo figlio - intuisce le intenzioni di Susen e prova a fermarla. Entrambi i ragazzi sono sul ballatoio della scuola e dopo una breve colluttazione precipitano di sotto.



Kaan è in condizioni gravissime e viene trasportato d'urgenza in ospedale. Sull'ambulanza è accompagnato dal padre che, disperato, gli mostra la prova che attesta il riconoscimento ufficiale di paternità. Ma nel tragitto le cose peggiorano e il cuore di Kaan sembra fermarsi.

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