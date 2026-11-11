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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV11 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, Kaan muore?

Colpo di scena nel nuovo episodio di Tutto per la mia famiglia in onda mercoledì 11 novembre su Canale 5: Kaan cade dal ballatoio a scuola
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Colpo di scena nella nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) in onda mercoledì 11 ottobre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Dopo essere caduto dal ballatoio della scuola insieme a Susen, Kaan è in gravi condizioni.

Tutto per la mia famiglia 2, Kaan muore?

Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Oppressa dal senso di colpa, Susen vuole sfruttare il compito dato dalla professoressa a scuola per confessare davanti a tutti quello che sa sulla morte di Kadir. Kaan - che nel frattempo è stato riconosciuto ufficialmente da Akif come suo figlio - intuisce le intenzioni di Susen e prova a fermarla. Entrambi i ragazzi sono sul ballatoio della scuola e dopo una breve colluttazione precipitano di sotto.

Kaan è in condizioni gravissime e viene trasportato d'urgenza in ospedale. Sull'ambulanza è accompagnato dal padre che, disperato, gli mostra la prova che attesta il riconoscimento ufficiale di paternità. Ma nel tragitto le cose peggiorano e il cuore di Kaan sembra fermarsi.

Tutto per la mia famiglia 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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