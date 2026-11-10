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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV10 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 10 novembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 10 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 10 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 10 novembre

Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Grazie alla soffiata di Kaan, Akif riesce a fermare Nebahat, minacciandola a sua volta di denunciarla e consegnare alla polizia l’oggetto con cui ha colpito Resul.

Kaan riesce quindi a riavvicinarsi al padre, che nel frattempo ha avviato le pratiche per riconoscerlo ufficialmente.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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