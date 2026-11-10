Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 10 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Grazie alla soffiata di Kaan, Akif riesce a fermare Nebahat, minacciandola a sua volta di denunciarla e consegnare alla polizia l’oggetto con cui ha colpito Resul.
Kaan riesce quindi a riavvicinarsi al padre, che nel frattempo ha avviato le pratiche per riconoscerlo ufficialmente.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.