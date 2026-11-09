Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 9 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Nebahat è decisa a raccontare ai fratelli Eren tutte le responsabilità del suo ex marito Akif per vendicarsi del suo nuovo matrimonio.
Tuttavia, grazie alla soffiata di Kaan, Akif riesce a fermarla.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.