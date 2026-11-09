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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV09 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 16 al 21 novembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 novembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 16 al 21 novembre

Gözde Türker (Harika Manyasli) e Lizge Cömert (Süsen Kiliç) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Gözde Türker (Harika Manyasli) e Lizge Cömert (Süsen Kiliç) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Due studenti dell’Istituto Ataman saranno scelti per rappresentare la scuola tramite una competizione interna votata dagli alunni. Susen e Omer, Aybike e Berk, Asiye e Doruk, Harika ed Emir, e Tolga e Ozge si iscrivono alla competizione.

Sengul, preoccupata che Gonul possa prendere il suo posto in famiglia, medita l’evasione dal carcere dopo una colluttazione con una compagna di cella.

Durante la gara di ballo, Ogulcan imbratta Omer di vernice, rischiando l’espulsione di entrambi.

Nebahat cerca di sabotare il matrimonio di Akif e Suzan proiettando vecchie foto di lei e Akif, ma Harika la smaschera.

Ogulcan rimane intrappolato in una fossa al cantiere e Omer lo salva.

Burhan accusa Ogulcan di furto, ma Gonul risarcisce Burhan, convincendolo a ritirare la denuncia.

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