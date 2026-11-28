Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 28 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Ayla e Nebahat fanno un'amara scoperta: scoprono di essere state truffate e di aver perso i centomila dollari ottenuti con il prestito. Dietro questo raggiro si cela Akif.
Successivamente, Akif scopre che la nave sulla quale ha investito tutti i suoi averi naufraga a causa del maltempo. Sopraffatto dal dolore, l'uomo accusa un malore.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.