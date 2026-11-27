Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 27 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Sengul decide di divorziare da Orhan.
Nel frattempo, Emir e Tolga continuano a ricattare Asiye, Aybike, Susen e Harika, costringendole a fare cose che le allontanano sempre di più dai ragazzi.
Susen, ad esempio, è obbligata a incastrare Omer, accusato ingiustamente di aver realizzato un disegno contro Emir e Tolga.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.