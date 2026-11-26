Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 26 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Sengul è in prigione e Zehra, credendo di farle un favore, fa distruggere il ristorante di Gonul.
Nel frattempo, Aybike, Berk, Asiye e Doruk vincono la gara di ballo tra le scuole, vincendo anche il premio in denaro.
Tra Emir e Ogulcan cresce la tensione e quest’ultimo provoca l’altro rivelandogli che Harika lo ha protetto per il Consiglio Disciplinare.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.