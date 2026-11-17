La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 26 novembre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul è in prigione.
La compagna di cella della donna, Zehra, vuole farle un favore e per questo fa distruggere da due scagnozzi il ristorante di Gonul, la donna che, stando ai racconti di Sengul, ha rovinato la famiglia Eren.