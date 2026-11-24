La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 25 novembre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nebahat e Ayla proseguono il loro progetto organizzando dei provini per la campagna pubblicitaria di un nuovo prodotto per il viso.
Akif tenta di parlare con le due donne: è contrariato dal fatto di non essere stato interpellato.