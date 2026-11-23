Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 23 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Gonul tenta di intrufolarsi sempre di più nella vita di Orhan e la cosa indispettisce non poco Aybike.
Proprio per questo motivo, Aybike cerca un modo per ristabilire gli equilibri e riuscire a restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per il motorino.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.