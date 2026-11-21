Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 21 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
In carcere, Sengul viene acclamata dalle altre detenute per aver fatto trasferire Kadriye e confessa a Zehra di aver avvelenato per errore i propri figli.
Nel frattempo, a scuola, Ogulcan e Omer si preparano ad affrontare il consiglio disciplinare, temendo di essere espulsi, mentre Emir e Tolga aspettano con ansia la loro cacciata.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.