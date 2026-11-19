Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 19 novembre in prima serata Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Asiye si iscrive alla competizione in coppia con Doruk, ma la gara si anima con l’arrivo di due nuove coppie: Emir e Harika da una parte, Tolga e Ozge dall’altra.
Intanto, Gonul aiuta Orhan a preparare un pasto per i figli. Quando Sengul lo scopre, va su tutte le furie e inizia a escogitare un modo per uscire di prigione e impedire che i due si avvicinino.
Nel frattempo, Nebahat cerca di rovinare il matrimonio tra Akif e Suzan, facendo proiettare foto e video che la ritraggono con l’ex marito. Harika, però, smaschera il suo piano e Suzan decide comunque di sposare Akif.
Ogulcan, invece, cerca di recuperare il motorino che Emir e Tolga hanno nascosto ma rimane intrappolato in una fossa, dove rischia di essere sepolto da una colata di cemento.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.