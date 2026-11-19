Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 19 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Sengul è in galera e Zehra, sua compagna di cella, credendo di farle un favore, fa distruggere da due scagnozzi il ristorante di Gonul.
Gonul, secondo Sengul, sarebbe la donna che ha rovinato la famiglia Eren.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.