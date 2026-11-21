La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 23 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Gonul continua a intromettersi nella vita di Orhan, innescando la gelosia di Aybike.
Nel frattempo, la ragazza è alla ricerca di un modo per ristabilire gli equilibri e riuscire a restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per l’acquisto del motorino.