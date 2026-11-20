La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 21 novembre dalle 14:25 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul, in carcere, viene acclamata dalle altre detenute per aver fatto trasferire Kadriye. La donna confida a Zehra di aver avvelenato per sbaglio i propri figli nel tentativo di difendere il suo matrimonio.
A scuola, Ogulcan e Omer temono l'espulsione.