Dopo l'arresto di Asiye, Susen, Harika e Aybike per il presunto tentato omicidio di Emir, Omer, Berk, Doruk e Ogulcan cercano un modo per salvarle.

Doruk distrae Ozge portandola a bere qualcosa, mentre Ogulcan le ruba le chiavi di casa e, con Omer e Berk, entra a casa di Emir per trovare un punto debole.



I ragazzi scoprono che Emir tiene molto al cane Boni e pensano di usarlo per ricattarlo.

Tuttavia, il padre di Emir interviene, capisce la situazione e convince il figlio a ritirare la denuncia, permettendo la liberazione delle ragazze.



A casa, però, nascono nuovi problemi: Sengül si arrabbia quando scopre che Gonul ha aiutato i ragazzi pagando un debito per loro e si sente tradita. Intanto Akif porta avanti un piano nascosto: trasferisce il controllo del gruppo Atakul a Suzan senza dirle i rischi e aiuta Ayla e Nebahat ad aprire un'azienda di cosmetici.



Sapendo che anche Sengul sta per divorziare, Nebahat decide di sostenerla offrendole un lavoro nella sua azienda di cosmetici; il suo buonumore, però, viene subito guastato dall'incontro con Gonul.

Sengul le intima di stare alla larga dai suoi figli, ma, dopo una serie di provocazioni, arrivano ad accapigliarsi.



Parallelamente, Susen, Harika, Aybike e Asiye fanno il loro ingresso trionfante a scuola, ma, anche nel loro caso, l'entusiasmo viene presto spento da Ayla, determinata a farle espellere. Derise da Emir, le ragazze raccontano la verità davanti a tutti i compagni, che prendono le loro difese e firmano una petizione affinché possano rimanere nella scuola.

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