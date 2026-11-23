La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 24 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
L'aiuto di Doruk e Asiye si rivela fondamentale per permettere a Aybike di trovare la soluzione giusta.
I ragazzi chiedono al Preside di far partecipare al ballo Aybike e Omer, con la speranza di poter arrivare primi e vincere i soldi che servono ad Aybike.