Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 26 novembre in prima serata Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sengul torna a casa dopo essere stata scarcerata con la condizionale, ma Orhan le comunica di voler chiedere il divorzio. Nel frattempo, Emir aggredisce Harika, che riesce a difendersi utilizzando uno spray e facendolo svenire. Susen, Aybike e Asiye accorrono in suo aiuto, mentre il ragazzo Emir finisce con l’auto nel lago, rischiando di annegare.
Intanto, Gonul abbraccia Orhan e Ogulcan, vedendoli insieme, teme che il padre abbia ormai deciso di lasciare Sengul. I sospetti della donna trovano poi conferma quando trova il foulard di Gonul e accusa il marito di tradimento.
A scuola, Emir continua a ricattare le ragazze, costringendole a eseguire i suoi ordini e mettendo nei guai Doruk e Berk.
Nel frattempo, Ayla e Nebahat cercano di ottenere un prestito per avviare il loro nuovo affare, mentre Akif decide di investire tutti i suoi soldi in una rischiosa operazione.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.