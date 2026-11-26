La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 27 novembre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul decide di porre fine al matrimonio con Orhan e gli presenta i documenti per il divorzio consensuale.
A scuola, Emir e Tolga continuano a ricattare le ragazze, costringendole a compiere azioni che le allontanano dagli altri.