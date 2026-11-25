La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 26 novembre in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul torna a casa dopo essere stata scarcerata con la condizionale e Orhan le annuncia di voler chiedere il divorzio.
Nel frattempo, Emir aggredisce Harika ma lei riesce a difendersi con uno spray, facendo svenire il ragazzo. Susen, Aybike e Asiye corrono ad aiutarla.
Gonul abbraccia Orhan e Ogulcan, vedendoli insieme, teme che il padre abbia ormai deciso di lasciare Sengul.