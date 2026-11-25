Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 25 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Akif, contrariato dal fatto di non essere stato interpellato, cerca di parlare con Nebahat e Ayla, ma quando si rende conto di avere un muro davanti, decide di metterle di fronte a una scelta che lascerà le due donne senza parole.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.