La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 28 novembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Tolga requisisce ad Aybike e Asiye il denaro vinto alla gara di ballo e lo consegna ad Emir, provocando la rabbia di Berk.
Harika inganna Ogulcan fingendo di voler tornare con lui e registra un video umiliante che viene poi diffuso a scuola.
Intanto, Ayla e Nebahat scoprono di essere state truffate e di aver perso i centomila dollari ottenuti con il prestito.