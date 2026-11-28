La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 30 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif mette in pratica il suo piano spregiudicato: ordina a Celil di mettere in piedi a insaputa di Ayla e Nebahat una società cosmetica e di intestare a questa tutte le sue proprietà.
Inoltre, vuole esporre Suzan al rischio di andare in carcere nominandola amministratore delegato.