La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 10 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Grazie alla soffiata di Kaan, Akif impedisce a Nebahat di raccontare ai fratelli Eren quello che ha fatto.
Per questo aiuto, Kaan riesce a riappacificarsi con il padre, il quale nel frattempo ha avviato le pratiche per il riconoscimento ufficiale.