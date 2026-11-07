La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 9 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Spinta dalla sete di vendetta, Nebahat vuole raccontare agli Eren tutte le responsabilità del suo ex marito.
Grazie alla soffiata di Kaan, Akif riesce a fermare la donna, minacciandola a sua volta.