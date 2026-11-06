La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 7 novembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nebahat è distrutta dal comportamento di Akif dopo il recente divorzio. La donna decide così di vendicarsi e si precipita dagli Eren per rivelare che è Akif il responsabile della morte di Veli.
Durante una lezione di guida, Harika distrugge accidentalmente l'auto di Emir.