Nebahat è distrutta dal comportamento di Akif dopo il recente divorzio. La donna decide così di vendicarsi e si precipita dagli Eren per rivelare che è Akif il responsabile della morte di Veli.

Durante una lezione di guida, Harika distrugge accidentalmente l'auto di Emir.

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