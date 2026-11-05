Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 5 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Akif dice a Nebahat di voler divorziare subito e di non amarla più, ferendo la donna che sperava in un riavvicinamento.
Dopo una settimana, Suzan esce di prigione mentre Ayla e Berk affrontano la perdita di Resul.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.