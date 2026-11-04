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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV04 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 5 novembre in prima serata

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 5 novembre in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 5 novembre in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 5 novembre in prima serata

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer ufficializza la relazione con Susen e Asiye e Doruk tornano insieme.

Aybike aiuta Berk a liberarsi dalla rabbia che prova dopo la morte del padre e a trovare la forza di tornare in classe.

Ohran, invece, scopre che Sengul sapeva del rapporto pericoloso tra Omer e Tayfun e, sentendosi tradito, va via di casa e trascorre la notte nella panetteria insieme a Gonul.

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