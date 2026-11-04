La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 5 novembre in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer ufficializza la relazione con Susen e Asiye e Doruk tornano insieme.
Aybike aiuta Berk a liberarsi dalla rabbia che prova dopo la morte del padre e a trovare la forza di tornare in classe.
Ohran, invece, scopre che Sengul sapeva del rapporto pericoloso tra Omer e Tayfun e, sentendosi tradito, va via di casa e trascorre la notte nella panetteria insieme a Gonul.