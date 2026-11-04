Omer ufficializza la relazione con Susen e Asiye e Doruk tornano insieme.

Aybike aiuta Berk a liberarsi dalla rabbia che prova dopo la morte del padre e a trovare la forza di tornare in classe.

Ohran, invece, scopre che Sengul sapeva del rapporto pericoloso tra Omer e Tayfun e, sentendosi tradito, va via di casa e trascorre la notte nella panetteria insieme a Gonul.

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