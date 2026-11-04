Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 4 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Akif scopre che il video compromettente sulla morte di Veli è stato messo nuovamente su una chiavetta, finita inspiegabilmente nelle mani di Resul.
Grazie a Nebahat, Akif capisce che la chiavetta appartiene a Kaan e affronta il ragazzo, il quale - messo alle strette - ammette di averla ricevuta da Omer.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.