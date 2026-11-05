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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV06 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 5 novembre in prima serata in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 5 novembre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 5 novembre in prima serata Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 5 novembre in prima serata

Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

A scuola, Omer ufficializza la relazione con Susen, mentre Asiye e Doruk tornano insieme.

Tuttavia, durante uno sfogo con Aybike, Asiye lascia accidentalmente il microfono aperto e le sue parole contro il fratello vengono ascoltate da tutta la scuola, umiliando profondamente Omer. Intanto, Aybike aiuta Berk a superare il dolore per la morte del padre e a ritrovare la forza di tornare a scuola.

Orhan, dopo aver scoperto che Sengul gli ha nascosto il coinvolgimento di Omer con Tayfun, lascia casa e trova ospitalità nella panetteria di Yilmaz, dove si avvicina sempre più a Gonul. Sengul, gelosa, organizza un piano per farlo tornare a casa. Nel frattempo, i continui litigi tra Omer e Asiye fanno soffrire Emel, che si reca da sola al cimitero per confidarsi con i genitori. Preoccupati per lei, i due fratelli decidono finalmente di mettere da parte le tensioni e riappacificarsi.

Dopo essere stato cacciato da Akif, Kaan trova inizialmente sostegno in Tolga mentre Akif consegna a Suzan i documenti del divorzio. Nel frattempo, Tolga tenta di sabotare la verifica di Doruk, venendo però smascherato da Kaan.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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