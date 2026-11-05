A scuola, Omer ufficializza la relazione con Susen, mentre Asiye e Doruk tornano insieme.

Tuttavia, durante uno sfogo con Aybike, Asiye lascia accidentalmente il microfono aperto e le sue parole contro il fratello vengono ascoltate da tutta la scuola, umiliando profondamente Omer. Intanto, Aybike aiuta Berk a superare il dolore per la morte del padre e a ritrovare la forza di tornare a scuola.



Orhan, dopo aver scoperto che Sengul gli ha nascosto il coinvolgimento di Omer con Tayfun, lascia casa e trova ospitalità nella panetteria di Yilmaz, dove si avvicina sempre più a Gonul. Sengul, gelosa, organizza un piano per farlo tornare a casa. Nel frattempo, i continui litigi tra Omer e Asiye fanno soffrire Emel, che si reca da sola al cimitero per confidarsi con i genitori. Preoccupati per lei, i due fratelli decidono finalmente di mettere da parte le tensioni e riappacificarsi.



Dopo essere stato cacciato da Akif, Kaan trova inizialmente sostegno in Tolga mentre Akif consegna a Suzan i documenti del divorzio. Nel frattempo, Tolga tenta di sabotare la verifica di Doruk, venendo però smascherato da Kaan.

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