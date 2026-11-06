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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV06 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 6 novembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 6 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 6 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 6 novembre

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Dopo aver accettato Kaan come fratello, Doruk vive con lui una giornata che consolida il loro nuovo legame. Orhan cerca una sistemazione economica e Gonul gli offre un posto per dormire sopra il ristorante.

A scuola, la prof.ssa Filiz assegna alla classe un particolare compito: scrivere anonimamente un segreto mai confessato e liberarsi così di un peso.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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