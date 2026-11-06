Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 6 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Dopo aver accettato Kaan come fratello, Doruk vive con lui una giornata che consolida il loro nuovo legame. Orhan cerca una sistemazione economica e Gonul gli offre un posto per dormire sopra il ristorante.
A scuola, la prof.ssa Filiz assegna alla classe un particolare compito: scrivere anonimamente un segreto mai confessato e liberarsi così di un peso.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.