Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 7 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity , dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Kaan si allarma a seguito di un esercizio dato a scuola dalla professoressa Filiz. Kaan ha paura che Susen voglia rivelare la verità sulla morte di Kadir e tenta di convincerla a tacere, consapevole delle conseguenze che la confessione potrebbe avere su tutti loro.



Nel frattempo, Nebahat decide di vendicarsi di Akif e si precipita dagli Eren per rivelare che è lui il responsabile della morte di Veli.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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