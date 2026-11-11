Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 11 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
I segreti di Akif sono ancora in pericolo. Un compito assegnato agli studenti potrebbe portare alla luce la verità sulla morte di Kadir.
Susen decide di approfittare della situazione e di liberarsi dal senso di colpa raccontando a tutti quello che sa. Kaan tenta di fermarla.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.