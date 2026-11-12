La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 13 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Emel, Aybike, Omer e Ogulcan vengono salvati dall’avvelenamento.
Sengul viene portata in carcere, dove viene maltrattata dalla sua compagna di cella che, pensando sia una figlicida, vuole punirla.