Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 12 novembre in prima serata Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
A causa delle complicazioni, Kaan muore. Un mese dopo la tragedia, Susen torna a scuola, ma il suo rientro riaccende diverse tensioni.
Tolga accusa i compagni di ipocrisia e pretende che venga fatta chiarezza sull’incidente mentre Doruk decide di non indagare sulla morte di Kaan per proteggere Susen.
Nel frattempo, Sengul trama vendetta contro Orhan, ormai sereno e lontano da lei, mentre Omer e Ogulcan trovano un nuovo lavoro.
Doruk, invece, porta Asiye e Emel al parco e organizza una sorpresa per la più piccola, regalandole le scarpe con le luci che tanto desiderava.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.