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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV13 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 12 novembre in prima serata in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 12 novembre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 12 novembre in prima serata Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 12 novembre in prima serata

Yigit Kocak (Ömer) e Gözde Türker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Ömer) e Gözde Türker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

A causa delle complicazioni, Kaan muore. Un mese dopo la tragedia, Susen torna a scuola, ma il suo rientro riaccende diverse tensioni.

Tolga accusa i compagni di ipocrisia e pretende che venga fatta chiarezza sull’incidente mentre Doruk decide di non indagare sulla morte di Kaan per proteggere Susen.

Nel frattempo, Sengul trama vendetta contro Orhan, ormai sereno e lontano da lei, mentre Omer e Ogulcan trovano un nuovo lavoro.

Doruk, invece, porta Asiye e Emel al parco e organizza una sorpresa per la più piccola, regalandole le scarpe con le luci che tanto desiderava.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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