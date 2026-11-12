Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV12 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 12 novembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 12 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 12 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 12 novembre

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sengul litiga di nuovo con Orhan che, esasperato, decide di andare a lavorare nel ristorante di Gonul.

Nel frattempo, in ospedale, Doruk è tormentato dai sensi di colpa per aver trattato male Kaan in passato.

Susen riesce a salvarsi ma Akif le chiede di mantenere il silenzio sull’accaduto per proteggere la famiglia.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama