Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 12 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Sengul litiga di nuovo con Orhan che, esasperato, decide di andare a lavorare nel ristorante di Gonul.
Nel frattempo, in ospedale, Doruk è tormentato dai sensi di colpa per aver trattato male Kaan in passato.
Susen riesce a salvarsi ma Akif le chiede di mantenere il silenzio sull’accaduto per proteggere la famiglia.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.