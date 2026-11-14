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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV14 novembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, perché non va in onda sabato 14 novembre

Scopriamo perché Tutto per la mia famiglia 2 non va in onda sabato 14 novembre su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca
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Sabato 14 novembre Tutto per la mia famiglia 2 (Kardeşlerim) non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca tornerà con un nuovo episodio lunedì 16 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia.

Cosa va in onda al posto di Tutto per la mia famiglia 2 il 14 novembre

Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nel pomeriggio di sabato 14 novembre, su Canale 5, dalle 14:20 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, giunta alla ventiseiesima edizione. I concorrenti si sfidano per entrare nella scuola e conoscere i loro futuri compagni, pronti ad affrontare l’intensa esperienza che porterà solo alcuni di loro al Serale.

Tutto per la mia famiglia 2 torna il 16 novembre, le anticipazioni

Tutto per la mia famiglia 2 torna in onda su Canale 5 lunedì 16 novembre alle 16.05. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.

Emel, Omer, Aybike e Ogulcan vengono salvati dall’avvelenamento e portati in ospedale. Sengul viene arrestata e portata in carcere, dove subisce le vessazioni di una compagna di cella. Akif e Harika annunciano il loro matrimonio a Doruk durante una cena, portando Doruk ad andarsene.

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