Sabato 14 novembre Tutto per la mia famiglia 2 (Kardeşlerim) non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca tornerà con un nuovo episodio lunedì 16 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Scopriamo cosa andrà in onda al posto della seconda stagione di Tutto per la mia famiglia.
Nel pomeriggio di sabato 14 novembre, su Canale 5, dalle 14:20 andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, giunta alla ventiseiesima edizione. I concorrenti si sfidano per entrare nella scuola e conoscere i loro futuri compagni, pronti ad affrontare l’intensa esperienza che porterà solo alcuni di loro al Serale.
Tutto per la mia famiglia 2 torna in onda su Canale 5 lunedì 16 novembre alle 16.05. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.
Emel, Omer, Aybike e Ogulcan vengono salvati dall’avvelenamento e portati in ospedale. Sengul viene arrestata e portata in carcere, dove subisce le vessazioni di una compagna di cella. Akif e Harika annunciano il loro matrimonio a Doruk durante una cena, portando Doruk ad andarsene.
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