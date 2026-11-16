La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 17 novembre dalle 16:05 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Il preside annuncia che due studenti dell'Istituto Ataman rappresenteranno la scuola alla gara di ballo delle scuole superiori. Per la scelta dei nomi, viene indetta una competizione interna votata dagli alunni.
Susen, finalmente libera dal gesso, decide di partecipare insieme a Omer.