Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 ottobre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Ogulcan e Aybike affrontano Omer per scoprire la verità sulle foto che ha nascosto. Il ragazzo ammette di averle eliminate in cambio di denaro, per aiutare Orhan.
Harika, sperando in un futuro migliore, spinge sua madre tra le braccia di Resul, che le ha chiesto di sposarlo.
Omer continua a lottare contro la povertà, la fatica e la mancanza di Kadir, cercando di essere un bravo fratello maggiore e di non far mancare nulla alle sue sorelle.
Sengul, che ha ormai recuperato la memoria, continua a fingere l'amnesia per paura che Orhan la cacci di casa. Nel frattempo, Asiye sviene per denutrizione. La sua famiglia, infatti, si trova in una condizione di estrema povertà e lei rinuncia al cibo per sfamare la sorellina Emel.
Infine, Omer, durante il turno di notte al cantiere, viene scambiato per un parcheggiatore abusivo e picchiato da alcuni criminali.