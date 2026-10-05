Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda lunedì 5 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 5 ottobre

Dopo una lunga riflessione, Cemile decide di lasciare Istanbul e trasferirsi a Smirne dall'amica Kader, convinta che solo così potrà proteggere sé stessa e gli Eren dalla furia di Tolga. Il commosso saluto alla famiglia precede la reazione disperata del ragazzo, che giura vendetta contro tutti i responsabili della partenza di Cemile.



A scuola è il giorno della consegna delle pagelle e tra attestati e preparativi per la festa di fine semestre, Omer lascia il lavoro trovato grazie a Susen, sentendosi umiliato dopo aver scoperto che sarebbe stata lei a pagargli lo stipendio.



Berk perde la fiducia di Aybike, la quale scopre casualmente che sua madre lavorava e viveva a casa di Berk e Ayla e accusa il ragazzo di aver mentito ancora una volta.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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