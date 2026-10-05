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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV05 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 5 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 5 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 5 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia
Melis Minkari (Aybike) in una scena di Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 5 ottobre

Dopo una lunga riflessione, Cemile decide di lasciare Istanbul e trasferirsi a Smirne dall'amica Kader, convinta che solo così potrà proteggere sé stessa e gli Eren dalla furia di Tolga. Il commosso saluto alla famiglia precede la reazione disperata del ragazzo, che giura vendetta contro tutti i responsabili della partenza di Cemile.

A scuola è il giorno della consegna delle pagelle e tra attestati e preparativi per la festa di fine semestre, Omer lascia il lavoro trovato grazie a Susen, sentendosi umiliato dopo aver scoperto che sarebbe stata lei a pagargli lo stipendio.

Berk perde la fiducia di Aybike, la quale scopre casualmente che sua madre lavorava e viveva a casa di Berk e Ayla e accusa il ragazzo di aver mentito ancora una volta.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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