La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda domenica 4 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

Akif, Ayla e Nebahat utilizzano l'incidente di Ayla per screditare Resul. Intanto, nonostante Tolga voglia fermarla, Cemile si trasferisce dagli Eren. Ma il ragazzo non si rassegna: la sera stessa si presenta da lei e la ricatta di parlargli, rivelando ancora una volta il lato ossessivo del suo amore.

Anche Doruk fatica ad accettare la fine della sua relazione. Mentre cerca le foto di Asiye sul computer di Kaan, Omer apre per errore il video della morte di Veli, ma il fratello riesce a fermarlo in tempo.

Infine, Susen trova a Omer un lavoro in un autolavaggio, pagando lei stessa il suo stipendio: quando il ragazzo lo scopre, si licenzia immediatamente.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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