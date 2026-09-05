La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 6 settembre dalle 17:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo un'accesa lite, Omer viene licenziato dal bar. Il litigio è stato causato dalla sua ossessiva ricerca di verità sulla morte del fratello Kadir.
All'Istituto Ataman, Akif costringe il preside Burak a declassare Orhan a bidello per favorire l'assunzione di un suo conoscente.
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